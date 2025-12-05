La festa dei pompieri | Un anno in prima linea competenza e dedizione al servizio degli altri
"L’intervento a Corridonia per l’operaio sepolto dai detriti ha messo a dura prova il nostro personale. Le emozioni vanno separate dalla parte tecnica, ma a volte è difficile". Così il comandante di vigili del fuoco di Macerata, Leonardo Rampino, ha ricordato l’operazione di soccorso più complicata di quest’anno, nel corso della cerimonia per Santa Barbara, protettrice dei pompieri. Dopo la deposizione di una corona d’alloro e l’alzabandiera alla caserma, i vigili del fuoco hanno partecipato alla messa alla chiesa di Santa Croce, officiata dal vescovo Nazzareno Marconi, che durante l’omelia ha ricordato come "il vostro lavoro è fondamentale per crescere nella cultura della prevenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
