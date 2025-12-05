La famiglia è una medicina
P resley Gerber, figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber, ha parlato apertamente su Instagram dei propri problemi di salute mentale. Il ventiseienne ha rivelato di assumere tre farmaci (tra cui Buprenorfina, Xanax e Valium) per gestire attacchi di panico e altri sintomi psicologici. Nel suo post, ha descritto la propria realtà come «spaventosa» e ha espresso il desiderio di circondarsi di persone «che abbiano una buona influenza» su di lui. La risposta immediata di sua madre Cindy Crawford è stata un messaggio semplice ma potente: «Ti amiamo e non sei solo». Un’affermazione che sintetizza il ruolo fondamentale della famiglia nella gestione del benessere psicologico, soprattutto durante l’adolescenza e la giovane età adulta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
