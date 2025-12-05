L’inchiesta per caporalato aperta dalla procura di Milano, è arrivata anche in Toscana, toccando le province di Prato e Firenze. Le verifiche hanno interessato alcune fabbriche di Scandicci e Carmignano, collegate a uno dei fornitori del marchio della pelletteria Tod’s. Il quadro che emerge ricalca un copione già noto: operai costretti a turni di 12 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, per circa 1.300 euro mensili, spesso in nero, senza alcuna tutela contrattuale. Parallelamente, la procura milanese sta estendendo gli accertamenti ad altri tredici grandi brand della moda, aprendo uno scenario che tocca l’intera filiera produttiva del made in Italy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La difesa del made in Italy. Perquisita un'altra ditta