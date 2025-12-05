La dieta di Sommer | Sono quasi vegano Cucino e scelgo personalmente ogni alimento
Il portiere dell'Inter in un'intervista ha parlato del suo regime alimentare. Niente lattosio né glutine, tè giapponese al mattino e un caffè: "A casa preferisco cucinare io, così curo ogni aspetto dell'alimentazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La dieta di Sommer: “Sono quasi vegano. Cucino e scelgo personalmente ogni alimento” - Niente lattosio né glutine, tè giapponese al mattino e un caffè: “A casa preferisco cucinare io, così curo ogni aspetto de ... Lo riporta fanpage.it
Sommer: "Lo yoga, la dieta (quasi) vegana, Springsteen: così batto lo stress" - Yann Sommer, portiere dell’Inter e brand ambassador di Svizzera Turismo dopo aver girato tutte o quasi le regioni della Svizzera parla franc ... Come scrive msn.com