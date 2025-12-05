La datrice di lavoro | Era terrorizzata da lui Ma non poteva permettersi di pagare un’altra casa

L’assassinio di Sadjide Muslija, 49 anni (avrebbe compiuto i 50 il 12 dicembre), a Pianello Vallesina non è stato l’atto finale di un perdono, ma l’epilogo di un ricatto esistenziale che l’ha imprigionata in casa con il suo aguzzino. La donna, uccisa dal marito Nazif Muslija, unico sospettato, non aveva scelto di riaccoglierlo dopo il patteggiamento e la brevissima detenzione. Era stata costretta dalla pura necessità economica e da un contesto sociale soffocante. A svelare l’amara verità è Antonella Giampieri, titolare di "Privilegio", il piccolo laboratorio di sartoria jesino dove Sadjide Ramadani (il suo cognome da non sposata) lavorava da quasi vent’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La datrice di lavoro: "Era terrorizzata da lui. Ma non poteva permettersi di pagare un’altra casa"

