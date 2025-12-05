Notizia bomba dal mondo dello sport internazionale! Dopo nove anni vissuti sotto i riflettori (e non solo), la coppia ha deciso di mettere la parola fine alla loro storia. La stampa tedesca, con il Bild in prima linea, non lascia spazio a dubbi: la ex regina del tennis ha inoltrato la richiesta di divorzio a Monaco di Baviera già lo scorso novembre. Pensavate che fosse solo una crisi passeggera? “Differenze inconciliabili”, aveva già sentenziato il portavoce di lei. E questa volta la favola ha perso il lieto fine. Leggi anche: Sondaggi politici, risultati a sorpresa: c’è chi brinda e chi cala a picco Colpo di scena: il matrimonio da favola è finito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - La coppia più amata dello sport si lascia dopo 9 anni di matrimonio e 3 figli