La Commissione europea contro X | scatta la maxi multa

Lettera43.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha multato X per 120 milioni di euro. La maxi sanzione fa riferimento alle violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dal Dsa, il Digital Services Act, che vengono imputate al social network di Elon Musk. Secondo l’Ue X ha violato le regole con la grafica della spunta blu, definita «ingannevole». Inoltre accusa il social di mancata trasparenza dell’archivio pubblicitario e di non aver fatto accedere ai dati pubblici per i ricercatori. Si lavora al procedimento dal 18 dicembre 2023. X ora avrà 60 giorni per rispondere alla Commissione e proporre correttivi e soluzioni alle accuse ricevute. 🔗 Leggi su Lettera43.it

