La classifica di Eduscopio Curie Gnocchi e Banfi battono le scuole monzesi

Le scuole della Brianza superano le blasonate monzesi nella classifica Eduscopio 2025 di Fondazione Agnelli, che considera l’offerta in un raggio di 20 chilometri dal capoluogo. Rispetto ai risultati universitari, i tre istituti migliori sono Marie Curie di Meda (media dei voti 29), Don Carlo Gnocchi di Carate (29) e Antonio Banfi (28,38) di Vimercate. Il liceo classico Zucchi di Monza figura soltando in ottava posizione su 28, ma guardando la classifica si vede che si tratta di distinzioni formali, perché la media dei voti è un 27,37 30, per nulla disdicevole, con 71 crediti all’università, contro gli 82 del Marie Curie, primo in graduatoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La classifica di Eduscopio. Curie, Gnocchi e Banfi battono le scuole monzesi

