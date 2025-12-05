La classifica dei Comuni digitali ecco l' ICity Rank 2025 | Forlì è tra le città con un livello intermedio

Forlitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 16 le città capoluogo leader dell’innovazione digitale in Italia: si tratta di Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia. Ma appena sotto si collocano altri 30 comuni altamente digitalizzati e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

