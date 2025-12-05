La classifica dei Comuni digitali ecco l' ICity Rank 2025 | Forlì è tra le città con un livello intermedio
Sono 16 le città capoluogo leader dell’innovazione digitale in Italia: si tratta di Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia. Ma appena sotto si collocano altri 30 comuni altamente digitalizzati e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il liceo classico Mandralisca guadagna il primo posto come miglior liceo per l'osservatorio Eduscopio della Fondazione Agnelli tra le scuole superiori dei comuni della provincia di Palermo, e sorprende scalando anche la classifica dei licei del capoluogo, con - facebook.com Vai su Facebook
Cuneo "altamente digitale", a metà classifica su 108 Comuni capoluogo - Secondo ICityRank, la ricerca di FPA sulla digitalizzazione, la città si colloca al 51esimo posto. Come scrive targatocn.it
ICity Rank 2025: ecco le 16 città leader dell’innovazione in Italia - Le città leader sono Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia. Da forumpa.it
Innovazione digitale, Modena si conferma tra le città leader - Modena si conferma tra le città leader nell’innovazione digitale, restando tra i comuni italiani “full digital”, cioè ai vertici in tutti e tre gli indici della classifica ICity Rank 2025, la ricerca ... Secondo sassuolo2000.it
ICity Rank 2025, Brescia tra le città leader dell’innovazione digitale - È quanto emerge da ICity Rank 2025, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360 ... Riporta giornaledibrescia.it
Classifica ICity 2025, Messina al nono posto in Italia per indice amministrazione digitali - Nella generale, ci sono 16 città al top, poi Messina in un gruppo di 30 città altamente digitali The post Classifica ICity 2025, Messina al nono posto in Ita ... Riporta msn.com
ICity Rank 2025, Palermo tra le 30 città più digitali d’Italia: tutti i risultati della Sicilia - Nel 2025, le città italiane registrano un netto aumento dei punteggi medi, con ben 96 comuni nelle fasce medio- Da blogsicilia.it