La città e il nodo parcheggi | Cencione tecnici al lavoro Ascensori pronti per Natale

Da settimane i tecnici sono al lavoro. Non ce l’han no fatta a far ripartire gli ascensori per la mostra mercato del tartufo: mancava anche un pezzo di ricambio che è arrivato da qualche giorno. Quali son o ora i tempi? Non c’è una data certa di ripristino del servizio. "Le operazioni sono in corso – spiega il sindaco Simone Giglioli -. Il pezzo è arrivato. Il nostro obiettivo è quello di avere l’impianto funzionante entro la fine dell’anno. Siamo molto fiduciosi che questo possa essere possibile". Gli ascensori di risalita dal parcheggio di Fonti alle Fate sono fermi da estate. Dopo mesi che, a onor del verso, avevano funzionato a singhiozzo: più volte si era bloccati con i cittadini dentro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città e il nodo parcheggi: "Cencione, tecnici al lavoro. Ascensori pronti per Natale"

