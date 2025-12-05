La Città di Salerno crack società editrice | patteggiano imprenditori Lombardi Di Canto e altri 10

Tempo di lettura: 4 minuti Sono 12 i patteggiamenti per il crack della Edizioni Salernitane srl, ex editrice del quotidiano la Città di Salerno. Per il reato di bancarotta fraudolenta in concorso, la sentenza del gup Annamaria Ferraiolo del tribunale di Salerno applica la pena di 11 mesi di reclusione (sostituita dalla multa di 16.500 euro ciascuno) all’imprenditore Vito Di Canto, alla figlia Evina Di Canto, amministratratice della Quotidiani Locali srl; all’imprenditore Giovanni Lombardi; e poi a Liberata Paola Murano e Raffaello Giampaola, ritenuti amministratori di fiducia del gruppo Lombardi; al commercialista Leopoldo Ferrante: alle amministratrici di Editori Regionali Campania srl: Maria Toni ed Emma Rossi; agli amministratori di Edizioni Salernitane: Rosario Emanuele Alfano, Raffaele D’Aprea e Alessandro Amato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Città di Salerno, crack società editrice: patteggiano imprenditori Lombardi, Di Canto e altri 10

Argomenti simili trattati di recente

La Città di Salerno added a new photo. - La Città di Salerno - facebook.com Vai su Facebook

Allarme crack a Salerno e provincia - Cresce in modo preoccupante il consumo di crack a Salerno e in provincia: i dati della Relazione annuale 2025 della Direzione centrale per i servizi antidroga evidenziano un aumento significativo del ... Lo riporta zon.it

Sequestrato crack nella Valle dell'Irno, un arresto. Si diffonde anche in provincia ladroga sintetica più pericolosa - La droga sintetica più pericolosa si diffonde anche in provincia di Salerno e in particolare nella valle dell'Irno. ilmattino.it scrive

Trovato in possesso di cocaina e crack: arrestato a Salerno - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato ieri N. salernotoday.it scrive

Salerno, trovati con hashish, cocaina e crack: arrestati due fratelli - I due, a seguito di perquisizione, sono stati trovati nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso di circa 3,5 kg, cocaina, per un peso di circa 200 grammi, crack, per ... Scrive infocilento.it

Salerno: spaccio di crack e coca a Mercatello e nel carcere di Fuorni, nove arresti - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare nei confronti di nove persone: otto sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Come scrive ilmattino.it

“Serate con escort e crack”: imprenditore ricattato, arrestate due donne a Salerno - mentre fa serate con ... Si legge su fanpage.it