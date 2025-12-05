La Cei contro il riarmo | Servizio civile obbligatorio e cappellani senza stellette

Una nota pastorale sulla pace approvata dai vescovi chiede anche il disinvestimento dalle aziende che producono e commerciano armi. “L’integrazione Ue è un esempio positivo, non a caso attaccato dai nazionalismi, ma no a rearm Europe ”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La Cei contro il riarmo: “Servizio civile obbligatorio e cappellani senza stellette”

