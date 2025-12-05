La catanese Rob a 20 anni regina di X Factor con il suo pop-punk

L’underdog Rob è la vincitrice di X Factor, edizione 2025. Con lei ha esultato Paola Iezzi, che l’ha voluta nella sua squadra e ha creduto in lei fin dalle prime battute. Nella serata finale, andata in onda su Sky e su Tv8 in diretta e in esterna (e in streaming su Now) - per la seconda volta consecutiva - da una piazza del Plebiscito a Napoli vestita a festa, davanti a 16mila spettatori, erano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La catanese Rob a 20 anni regina di X Factor con il suo pop-punk

