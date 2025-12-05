la casa delle marionette compie 20 anni

Compie 20 anni il Museo La Casa delle Marionette. Era il 5 dicembre 2005 quando Ravenna si arricchì di questo piccolo gioiello. Il Museo situato nel cuore del centro storico di Ravenna, a pochi passi da Piazza del Popolo, in vicolo Padenna numero 4, festeggia quest’anno i suoi “primi” venti anni di attività, con una serie di eventi rivolti ad un pubblico “dai 5 ai 95 anni” per vivere da protagonisti e in modo inedito la Storia e le storie legate al fantastico mondo dei burattini e delle marionette. La Casa delle Marionette è un museo unico nel suo genere perché, ospitando la Collezione Monticelli, presenta uno spaccato della storia del teatro italiano di marionette e burattini del Nord e Centro Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

