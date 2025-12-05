La Casa Bianca | L’Europa rischia un’erosione della civiltà
La Casa Bianca è pessimista sul futuro dell’Europa: Il “declino economico” dell’Europa “è oscurato dalla prospettiva reale e ancora più cupa di un’erosione della civiltà”. E’ quanto si legge nel documento che illustra la nuova strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, diffuso appunto dalla Casa Bianca. “ I problemi più ampi che l’Europa deve affrontare includono le attività dell’Unione Europea e di altri organi transnazionali che minano la libertà politica e la sovranità, le politiche migratorie che stanno trasformando il continente e creando conflitti, la censura della libertà di espressione e la soppressione dell’opposizione politica, il crollo dei tassi di natalità e la perdita delle identità nazionali e della fiducia in se stessi”, sottolinea il documento secondo cui “se le tendenze attuali dovessero continuare, il continente sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
