La Carrarese cerca l’impresa contro la Samp Calabro avrà a disposizione tutti i giocatori
Prosegue la preparazione della Carrarese in vista della sfida delle 19,30 di domenica contro la Sampdoria. Negli ultimi giorni Imperiale e compagni si sono allenati allo Stadio Dei Marmi svolgendo esercizi tecnico tattici ed esercitazioni utili a migliorare la fase di possesso, uno degli aspetti che più era venuto a mancare nella gara di Palermo. Allenamenti a cui hanno preso parte tutti gli effettivi, con Calabro che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe avere a disposizione l’intero organico. Meno rosea, al contrario, la situazione nell’infermeria avversaria. Il tecnico blucerchiato Gregucci ha infatti perso Alessandro Bellemo per una contrattura al polpaccio ed è quindi costretto a ridisegnare la linea di centrocampo del suo 3-4-2-1 nella quale il classe 1995 era sceso in campo con regolarità in questo primo terzo di stagione nel ruolo di regista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scontri al “Barbera” prima di Palermo – Carrarese, indagini aperte Si cercano i responsabili https://shorturl.at/2tkKg - facebook.com Vai su Facebook
La Carrarese cerca l’impresa contro la Samp. Calabro avrà a disposizione tutti i giocatori - Infermeria affollata per i blucerchiati che perdono Bellemo e costringono mister Gregucci a ridisegnare la liena di centrocampo ... Come scrive sport.quotidiano.net
Prove tecniche di Lecce: cala il sipario sul ritiro, è test contro la Carrarese - Antonio, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco affronterà la Carrarese, serie B, guidata dal salentino Antonio Calabro. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Serie B, Palermo-Carrarese: due squadre alla ricerca di una vittoria che manca da un mese - La quattordicesima giornata di Serie BKT mette di fronte Palermo e Carrarese, due squadre che vogliono rialzare la testa dopo un mese di novembre negativo,. Riporta tuttomercatoweb.com
Spezia, D’Angelo verso la Carrarese: “Solo il campo dirà se siamo favoriti per salire in Serie A” - La Spezia – A pochi giorni dall’esordio in campionato contro la Carrarese, Luca D’Angelo fa il punto della situazione, a partire dalla prestazione di Coppa Italia vinta contro la Sampdoria: «La ... Scrive ilsecoloxix.it