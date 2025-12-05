Prosegue la preparazione della Carrarese in vista della sfida delle 19,30 di domenica contro la Sampdoria. Negli ultimi giorni Imperiale e compagni si sono allenati allo Stadio Dei Marmi svolgendo esercizi tecnico tattici ed esercitazioni utili a migliorare la fase di possesso, uno degli aspetti che più era venuto a mancare nella gara di Palermo. Allenamenti a cui hanno preso parte tutti gli effettivi, con Calabro che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe avere a disposizione l’intero organico. Meno rosea, al contrario, la situazione nell’infermeria avversaria. Il tecnico blucerchiato Gregucci ha infatti perso Alessandro Bellemo per una contrattura al polpaccio ed è quindi costretto a ridisegnare la linea di centrocampo del suo 3-4-2-1 nella quale il classe 1995 era sceso in campo con regolarità in questo primo terzo di stagione nel ruolo di regista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Carrarese cerca l’impresa contro la Samp. Calabro avrà a disposizione tutti i giocatori