La Capanna del Bambinello | una nuova mostra di presepi sostenibili
Inaugura lunedì 8 dicembre all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo la nuova edizione della mostra “La Capanna del Bambinello”, visitabile fino al 31 gennaio. L’iniziativa, ormai appuntamento tradizionale del periodo natalizio, valorizza una forma creativa profondamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A partire da lunedì 8 dicembre tornano in mostra i presepi creativi de “La Capanna del Bambinello”, allestita presso l'Ecomuseo delle Erbe Palustri. Di anno in anno la mostra si arricchisce di nuove interpretazioni della natività a cui tutti possono contribuire usa - facebook.com Vai su Facebook
Mostra fotografica di Daniele Ratti 'Due cuori e una capanna' - Napoli di Intesa Sanpaolo presentano da domani al 14 settembre il progetto fotografico di Daniele Ratti "Due cuori e una capanna", a cura di Benedetta Donato. Segnala ansa.it