La Capanna del Bambinello | una nuova mostra di presepi sostenibili

Inaugura lunedì 8 dicembre all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo la nuova edizione della mostra “La Capanna del Bambinello”, visitabile fino al 31 gennaio. L’iniziativa, ormai appuntamento tradizionale del periodo natalizio, valorizza una forma creativa profondamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

