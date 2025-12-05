La bugia di Ausilio e il colpo Inter per Gennaio | Giovane e Vicario le ultime
Le ultime sui nerazzurri tra campo e mercato Nuova ricca puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Focus sulla partita di Coppa Italia col Venezia vinta in scioltezza e con un netto 5-1 dalla squadra di Chivu, e chiaramente sul mercato nerazzurro tra gennaio e la prossima estate. Al Gran Galà del calcio Ausilio ha detto che non ci saranno nuovi arrivi nella finestra invernale. Una bugia, o meglio dire una mezza verità nel senso che tutto dipenderà dalle cessioni. Per esempio di Frattesi, il quale potrebbe chiedere di andar via per giocare con maggiore continuità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
