La Bottega del Tempo racconta Parco Leonardo Isola Sacra e Le Vignole
Fiumicino, 5 dicembre 2025 – La settima tappa della Bottega del Tempo si concentra su tre zone simboliche di Fiumicino, luoghi che raccontano la trasformazione del territorio tra espansione urbana e radici storiche. Parco Leonardo rappresenta la dimensione più contemporanea del Comune, con la sua architettura recente e la vocazione commerciale che ne ha definito lo sviluppo. Isola Sacra mantiene invece un ruolo centrale nella memoria collettiva, grazie alla presenza del porto imperiale e delle testimonianze archeologiche che ne segnano l’identità. Le Vignole, infine, mostrano una Fiumicino che cresce, caratterizzata da nuovi insediamenti e da una trama sociale in continuo cambiamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
