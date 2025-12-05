La bellezza fa rinascere la vita un 2026 d' arte | si svela il 24esimo calendario de Gli Elefanti

Forlitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 9 dicembre alle 18 la sala della Provincia di Forlì-Cesena ospiterà la presentazione del calendario 2026 “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà”, giunto alla sua 24esima edizione. L’iniziativa, simbolo di creatività e impegno sociale, nasce da un’idea di Gabriele Zelli e Alessandro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Bellezza e solidarietà,apertura straordinaria S.Maria della Vita - Successo per l'eccezionale riapertura dell'antica Chiesa di Santa Maria della Vita nel cuore del Rione Sanità. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bellezza Fa Rinascere Vita