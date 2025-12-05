La bellezza fa rinascere la vita un 2026 d' arte | si svela il 24esimo calendario de Gli Elefanti
Martedì 9 dicembre alle 18 la sala della Provincia di Forlì-Cesena ospiterà la presentazione del calendario 2026 “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà”, giunto alla sua 24esima edizione. L’iniziativa, simbolo di creatività e impegno sociale, nasce da un’idea di Gabriele Zelli e Alessandro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
"Fuggitiva Bellezza, che con il tuo sguardo all'improvviso mi hai fatto rinascere..." Charles Baudelaire traduzione di Milo De Angelis. Vai su X
Ogni giorno è un nuovo inizio. Come un germoglio che si apre alla luce, la bellezza cresce - delicata, autentica, luminosa. La Collezione Germogli di Suali Gioielli nasce per celebrare la forza gentile delle donne, la loro capacità di rinascere, reinventarsi e brill - facebook.com Vai su Facebook
Bellezza e solidarietà,apertura straordinaria S.Maria della Vita - Successo per l'eccezionale riapertura dell'antica Chiesa di Santa Maria della Vita nel cuore del Rione Sanità. Lo riporta ansa.it