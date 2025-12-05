La Baracca un poker per dicembre
Quattro spettacoli in cartellone a dicembre al Teatro La Baracca di Casale. Si parte domani alle 21.15 con Scaramànzia, pièce comica sulla superstizione moderna di e con Maila Ermini (foto). Sabato 13 dicembre, sempre 21.15, debutta Compendio della vita di Gesù Cristo, adattamento dal testo di Blaise Pascal: lo spettacolo è dedicato a Fulvio Silvestrini, al suo grande impegno nel mondo della cultura e dell’educazione, amico de La Baracca e scomparso nel 2022. Sabato 20 dicembre, alle 20.45, ci sarà invece La notte dei celestini, una serata speciale, con la la mostra parlante Ti mando ai celestini (con alcune novità) e Felino, fuga e vita di celestino, radiodramma a vista basato su una storia vera vissuta da un celestino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
