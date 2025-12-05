Kuleba | Siamo in emergenza restiamo uniti con Zelensky Io non voglio candidarmi L' Europa usi gli asset russi

L'ex ministro: «Putin crede di star vincendo. Se riuscissimo a tirare dalla nostra parte la Cina e l’Arabia Saudita avremmo vita più facile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Kuleba: «Siamo in emergenza, restiamo uniti con Zelensky. Io non voglio candidarmi. L'Europa usi gli asset russi»

