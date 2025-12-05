Kriechmayr doma la bufera | l' austriaco vince il super G in Usa Paris 4° poi Odermatt
A Beaver Creek sul podio Moeller e Haaser. Vento forte e neve fitta, partenza slittata di quasi un'ora e gara interrotta a lungo anche per la caduta di Von Allmen. Decimo Franzoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Kriechmayr doma la bufera: l'austriaco vince il super G in USA, Paris 4°, poi Odermatt - Vento forte e neve fitta, partenza slittata di quasi un'ora e gara interrotta a lungo anche per la caduta di Von Allmen. Riporta msn.com