Kriechmayr doma la bufera | l' austriaco vince il super G in Usa Paris 4° poi Odermatt

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Beaver Creek sul podio Moeller e Haaser. Vento forte e neve fitta, partenza slittata di quasi un'ora e gara interrotta a lungo anche per la caduta di Von Allmen. Decimo Franzoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

