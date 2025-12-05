Koopmeiners in difesa o a centrocampo per Napoli Juve? La decisione di Spalletti in vista del big match
del Maradona. Dove agirà l’olandese. L’ infortunio di Federico Gatti, rimediato nell’ottavo di finale di Coppa Italia di martedì contro l’ Udinese, rischia di cambiare le carte in tavola in un altro reparto cruciale della formazione bianconera. Il contrattempo del difensore centrale ha, infatti, bloccato l’evoluzione tattica di un altro giocatore fondamentale: Teun Koopmeiners. Koopmeiners di nuovo in mediana: un ritorno brevissimo. Contro i friulani, l’olandese era tornato a giocare per la prima volta in mediana, una novità nella gestione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Dall'Udinese all'Udinese, il "vecchio" Koopmeiners convince anche a centrocampo: ma a Napoli tornerà in difesa Vai su X
Cassano durissimo con la Juve "A Tudor e Spalletti hanno fatto una squadra scarsa, Locatelli sembra mia madre, Koopmeiners è un ca**asotto e si è messo in difesa, David e Openda incommentabili, se Spalletti arriva quarto fa un capolavoro". - facebook.com Vai su Facebook
Com'è andato il ritorno di Koopmeiners a centrocampo: contro il Napoli cambierà di nuovo - C'era attesa per vedere Teun Koopmeieners di nuovo a centrocampo: promossa la sua partita in Coppa Italia ma per Napoli- Secondo ilbianconero.com
Spalletti per il Napoli deve decidere la difesa - Se il Napoli avrà tante assenze a centrocampo, ultimo Lobotka, la Juventus, invece avrà assenze in difesa. Scrive tuttojuve.com
Juventus in emergenza verso Napoli: Koopmeiners nei tre centrali - Juventus in emergenza verso Napoli: Koopmeiners nei tre centrali Come riporta Gazzetta, la Juventus arriva alla sfida contro il Napoli in piena emergenza infortuni. Secondo tuttojuve.com
Koopmeiners torna braccetto? Le prime idee per la sfida col Napoli: Spalletti costretto a fare i conti con l’emergenza difensiva. I dettagli - Novità sul centrocampista olandese: la tegola Gatti costringe Spalletti a rinunciare a lui in mediana per il Napoli L’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese ha ... Segnala juventusnews24.com
Dall'Udinese all'Udinese, il "vecchio" Koopmeiners convince anche a centrocampo: ma a Napoli tornerà in difesa - L'olandese non veniva schierato lontano dalla difesa proprio dalla gara contro i friulani di campionato, ma in Coppa Italia ha convinto. Lo riporta msn.com
Spalletti ha di nuovo i difensori contati contro il Napoli: Koopmeiners e altre due soluzioni per la Juventus - L'infortunio di Federico Gatti riporta la Juventus in emergenza nel reparto difensivo: le opzioni di Spalletti per affrontare il Napoli. Segnala ilbianconero.com