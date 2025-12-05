Koopmeiners in difesa o a centrocampo per Napoli Juve? La decisione di Spalletti in vista del big match

del Maradona. Dove agirà l’olandese. L’ infortunio di Federico Gatti, rimediato nell’ottavo di finale di  Coppa Italia  di martedì contro l’ Udinese, rischia di  cambiare le carte  in tavola in un altro reparto cruciale della formazione bianconera. Il contrattempo del difensore centrale ha, infatti,  bloccato l’evoluzione tattica  di un altro giocatore fondamentale:  Teun Koopmeiners. Koopmeiners di nuovo in mediana: un ritorno brevissimo. Contro i friulani, l’olandese era tornato a giocare per la  prima volta in mediana, una novità nella gestione di  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

