Koopmeiners farà il difensore centrale contro il Napoli insieme a Kalulu e Kelly Sky

Luciano Spalletti, per il match contro il Napoli di domenica sera, potrebbe optare per Teun Koopmeiners difensore centrale. Federico Gatti, infatti, sarà assente per infortunio. La probabile formazione della Juventus contro il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa dovrebbe essere la formazione scelta dal tecnico della Juventus: Dopo l’infortunio di Gatti, Koopmeiners dovrebbe tornare in difesa (in Coppa Italia ha giocato a centrocampo) insieme a Kalulu e Kelly. Di Gregorio in porta. Interni di centrocampo, poi, ci saranno con ogni probabilità Locatelli e Khephren Thuram. Sulle fasce invece spazio a McKennie da una parte e Cambiaso dall’altra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Koopmeiners farà il difensore centrale contro il Napoli, insieme a Kalulu e Kelly (Sky)

Scopri altri approfondimenti

CASSANO ATTACCA LA JUVE: CHE BORDATA ‘Non valgono niente, con KOOPMEINERS difensore è già un miracolo se arrivano in...” I DETTAGLI https://blstg.news/eYL4/ - facebook.com Vai su Facebook

#Koopmeiners può cambiare ancora ruolo nella #Juventus di Spalletti: difensore centrale nel futuro 4-3-3? Vai su X

Koopmeiners farà il difensore centrale contro il Napoli, insieme a Kalulu e Kelly (Sky) - Teun Koopmeiners dovrebbe essere schierato da Luciano Spalletti difensore centrale nel big match contro il Napoli. Scrive ilnapolista.it

Koopmeiners torna braccetto? Le prime idee per la sfida col Napoli: Spalletti costretto a fare i conti con l’emergenza difensiva. I dettagli - Novità sul centrocampista olandese: la tegola Gatti costringe Spalletti a rinunciare a lui in mediana per il Napoli L’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese ha ... Come scrive juventusnews24.com

Da Brozovic regista a Koopmeiners difensore centrale: quando Spalletti ha cambiato la carriera dei suoi giocatori - mezzala, perché lo dice la sua storia, spesso ha giocato anche centrale della difesa, come difensore”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Koopmeiners è l’uomo chiave di Spalletti: ecco come l’olandese sta cambiando la Juventus - Koopmeiners è l’uomo chiave di Spalletti: ecco come l’olandese sta cambiando la Juventus Teun Koopmeiners è oggi uno dei giocatori più importanti per ... Scrive tuttojuve.com

Koopmeiners Juventus, l’olandese sempre più inamovibile: fiducia ritrovata col cambio di ruolo, per Spalletti è fondamentale per un motivo - Koopmeiners Juventus l’olandese è intoccabile per il tecnico: sempre titolare, la sua qualità in impostazione da dietro è fondamentale per la manovra Tra i tanti volti della nuova Juventus targata Luc ... Da juventusnews24.com

Spalletti rispolvera Koopmeiners da difensore: il passato all’AZ e le prospettive con la Juventus - Luciano Spalletti schiera da braccetto di sinistra Teun Koopmeiners in Cremonese- Si legge su gianlucadimarzio.com