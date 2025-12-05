Tante sono state negli ultimi anni le meteore passate per la capitale: giocatori arrivati a Roma con grandi aspettative sulle spalle che non sono mai state pienamente soddisfatte. Nella Roma del 2018, quella della rivoluzione affidata alle mani del ds Monchi, arrivò tra la speranza generale, l’olandese Justin Kluivert. Il figlio d’arte però non ha retto nella capitale il confronto con l’eredità pesante di papà Patrick; rimasto nella capitale dal 2018 al 2020, l’attaccante ha convinto solo in poche occasioni, trovando poca continuità e pochi gol (appena 5). Nonostante ciò, dopo il suo addio, Kluivert ha speso sempre parole amorevoli per la squadra giallorossa; lo ha fatto anche in una recente intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Kluivert: “Tifo Roma e spero vinca lo scudetto”