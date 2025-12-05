Kimi Antonelli sotto attacco

Kimi Antonelli micacciato sui Social. La deriva dell'odio anche nol mondo dello sport. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Kimi Antonelli sotto attacco

Altre letture consigliate

F1: alla vigilia dell’ultimo Gran Premio ad #AbuDhabi parla Kimi #Antonelli, il pilota italiano rivelazione dell’anno, vittima nei giorni scorsi di insulti e minacce sui #social. #Tg1 Marco Franzelli - facebook.com Vai su Facebook

Kimi Antonelli con il papà in attesa delle FP2 ( @pciccarone ) #F1 #AbuDhabiGP #Antonelli Vai su X

Formula 1, attacchi social ad Antonelli. Lui cambia immagine Instagram e la Red Bull lo difende - Il giovane pilota della Mercedes è finito nel mirino per quell'errore, nell'ultimo giro del Gran Premio del Qatar di Formula 1, che è valso il sorpasso di L ... Scrive msn.com

Formula 1, paura per Kimi Antonelli: minacce sui social - Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota di Formula 1, ha dichiarato di aver ricevuto sui social delle minacce piuttosto pesanti. Lo riporta newsmondo.it

Le minacce rivolte ad Antonelli sui social preoccupano il paddock: la F1 reagisce in blocco con messaggi chiari contro l’odio online - Antonelli minacciato sui social: la F1 reagisce con un fronte unito. Scrive quotidianomotori.com

Formula 1, GP Qatar: l'attacco di Helmut Marko ad Antonelli è assurdo, ma l'errore di Kimi può decidere il Mondiale - E' evidente come l'italiano abbia semplicemente commesso un errore, l'accusa di Helmut Marko di aver deliberatamente lasciato passare Norris non sta ... Riporta eurosport.it

C’è Max Verstappen dietro le scuse a Kimi Antonelli della Red Bull: non ha voluto sentire ragioni - Il caso scoppiato dopo il GP del Qatar ha travolto Kimi Antonelli, accusato senza fondamento dalla Red Bull e poi bersaglio degli haters ... Riporta fanpage.it

Kimi Antonelli insultato sui social dopo il GP del Qatar: la FIA prende le difese del pilota italiano - Il giovane pilota italiano della Mercedes è finito al centro di una polemica, innescata da una lettura ... Riporta oasport.it