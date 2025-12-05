Kimi Antonelli | Non abbiamo mostrato il nostro potenziale ma siamo in lizza per le qualifiche

Una giornata a due facce per Andrea Kimi Antonelli. Il talentuoso pilota italiano ha ottenuto la quarta piazza nella FP1 e la decima nella FP2 valida per il GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il tracciato di Yas Marina. Nello specifico il bolognese in forza alla Mercedes nel secondo turno ha raccolto un gap di 0.667 rispetto a Lando Norris, al comando davanti Max Verstappen e George Russell. Una volta approdato in mixed zone, il classe 2006 ha commentato il suo venerdì. “ Non credo che oggi abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale – ha detto Antonelli – Abbiamo fatto dei miglioramenti, ma ho commesso un piccolo errore con le gomme Soft verso la fine del giro, che mi ha lasciato in decima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kimi Antonelli: “Non abbiamo mostrato il nostro potenziale, ma siamo in lizza per le qualifiche”

