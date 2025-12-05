Kim Cattrall si è sposata | l’omaggio a Carrie di Sex and the city

Kim Cattrall e Russell Thomas si sono sposati a Londra. Lei 69 anni, lui 55, la coppia sta insieme dal 2016 e questo è il quarto matrimonio per l'attrice di Sex and the city. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kim Cattrall si è sposata: l’omaggio a Carrie di Sex and the city

