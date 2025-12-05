Kim Cattrall si è sposata e c' è moltissima Carrie Bradshaw nel suo abito

Kim Cattrall ha sposato il compagno Russell Thomas durante una cerimonia intima a Londra. L'amatissima Samantha di Sex and The City ha sfoggiato uno scenografico capello e un completo bianco, elegante e chic, che ricorda moltissimo uni degli iconici wedding dress di Carrie Bradshaw. E chi non vede la somiglianza, mente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

