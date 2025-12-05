Kim Cattrall la disinibita Samantha nella serie cult Sex & The City si è sposata a Londra | ha 69 anni ed è al quarto matrimonio

Il suo iconico personaggio non ha mai voluto “sistemarsi”, ma alla fine Kim Cattrall, che per anni ha interpretato la disinibita Samantha, simbolo dell’empowerment femminile, nella serie cult Sex and The City, si è sposata. L ’attrice 69enne ha detto “sì” a Russell Thomas, al suo fianco da quasi 10 anni, con un’intima cerimonia celebrata a Londra. L’ex Samantha di Sex & the City ha detto “sì”. Cattrall e Thomas, ingegnere del suono di 55 anni, si sono sposati alla Chelsea Old Town Hall, e al rito blindato hanno partecipato solo 12 invitati. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare pensando allo stile di Samantha, l’abito era quanto di più classico e romantico si potesse scegliere. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kim Cattrall, la disinibita Samantha nella serie cult "Sex & The City", si è sposata a Londra: ha 69 anni ed è al quarto matrimonio

