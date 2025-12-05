Kim Cattrall di Sex And The City ha sposato Russell Thomas | al suo quarto matrimonio solo 12 invitati

Kim Cattrall, Samantha Jones di Sex And The City, ha sposato il compagno di lunga data Russell Thomas. Conosciuto sul set della BBC, dopo quasi 10 anni di fidanzamento la coppia si è giurata amore eterno in una cerimonia privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kim Cattrall, Samantha di “Sex and the City”, si è sposata per la quarta volta a 69 anni - Kim Cattrall, la disinibita Samantha nella serie cult "Sex & The City", si è sposata a Londra: ha 69 anni ed è al quarto matrimonio ... Lo riporta amica.it

Kim Cattrall di Sex And The City ha sposato Russell Thomas: al suo quarto matrimonio solo 12 invitati - Kim Cattrall, Samantha Jones di Sex And The City, ha sposato il compagno di lunga data Russell Thomas. Come scrive fanpage.it

Il beauty look da sposa di Kim Cattrall, per tutti Samantha di Sex And The City - L'attrice canadese, 69 anni, è convolata a nozze con l'ingegnere Russell Thomas in una cerimonia intima a Londra. Scrive vanityfair.it

Kim Cattrall e il fidanzato Russell Thomas si sono sposati tradotto quarto matrimonio per Samantha Jones - Per chi se lo stesse chiedendo, Samantha Jones a Londra se la passa benissimo. Si legge su elle.com

Kim Cattrall marries partner Russell Thomas - term partner Russell Thomas, 54, whom she had been dating since 2016, on December 4 at Chelsea Old Town Hall in London, according to People. Si legge su msn.com