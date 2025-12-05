Kill bill la saga completa debutta con punteggi perfetti su rotte tomatoes
il debutto di “kill bill: the whole bloody affair” ottiene punteggi perfetti su rotten tomatoes. Il nuovo allestimento di “Kill Bill: The Whole Bloody Affair” ha fatto il suo ingresso nel panorama cinematografico con un consenso pressoché totale da parte di critica e pubblico. Diversamente dalla sua originaria uscita in due parti nel 2003 e 2004, questa versione unificata integra entrambi i volumi in un unico film, arricchito da una sequenza anime inedita e da una pausa intermedia. risultati di critica e pubblico all’uscita. Il 5 dicembre, data della sua uscita nelle sale, “Kill Bill: The Whole Bloody Affair” ha ricevuto il massimo punteggio del 100% sia da parte dei critici che del pubblico su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
