Kiev ritiri le truppe e ci sarà pace Putin sfida ancora Zelensky e lo avverte | In un modo o nell’altro libereremo tutto il Donbass

Dopo il summit flop di Mosca, con i diplomatici americani e russi che non hanno raggiunto alcun accordo, la pace in Ucraina appare più distante che mai. A dirlo molto chiaramente è il presidente americano Donald Trump, che anche ieri ha ripetuto il solito refrain secondo cui “Putin vuole mettere fine alla guerra con l’Ucraina per tornare a una vita normale, in cui fare affari con gli Stati Uniti anziché perdere migliaia di soldati ogni settimana”. Una sensazione che ai suoi occhi appare evidente dal fatto che il vertice Usa-Russia è stato “molto buono”, salvo precisare però che “quello che è venuto fuori dall’incontro non posso dirlo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Kiev ritiri le truppe e ci sarà pace”. Putin sfida ancora Zelensky e lo avverte: “In un modo o nell’altro libereremo tutto il Donbass”

