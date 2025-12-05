Ci sono anni che non si limitano a passare: ti restano addosso. Il 1986, per la National Wrestling Alliance, è uno di quelli. Un anno che scivola nella memoria collettiva come un confine: prima, la tranquillità quasi provinciale dei territori; dopo, un’America che corre troppo in fretta perché qualcuno possa fermarla. Jim Crockett Promotions — JCP — si trova al centro esatto di questo cambiamento. Non lo ha chiesto, forse non lo ha nemmeno desiderato: ma gli è capitato addosso come succede con il destino nelle storie che contano. Un po’ per ambizione, un po’ per orgoglio, un po’ perché quando il mondo accelera ti convince che devi farlo anche tu, anche quando sai che il motore non è progettato per quella velocità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #25 “Jim Crockett Promotions diventa l’epicentro NWA”