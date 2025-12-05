Katsud? Shashin il cortometraggio dimenticato che inaugurò gli anime giapponesi

di Alessandro Spagnuolo Per chi, come me, segue da anni il mondo degli anime – tra discussioni infinite sulle opere che hanno segnato epoche, classifiche per decidere il migliore e analisi approfondite sull’ evoluzione dell’animazione giapponese – arriva prima o poi una domanda inevitabile: “Qual è stato il primo anime* della storia?”. Un quesito che sembra semplice, ma che in realtà apre le porte a un viaggio nelle radici di un universo vastissimo. Dopo aver attraversato decine di manga**, serie, film, OAV***, cult di nicchia e classici intramontabili, ci si ritrova a esplorare un territorio popolato da pionieri quasi dimenticati, tecniche primitive e frammenti di pellicole sopravvissute per puro caso: una vera missione da archeologi dell’animazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it