Kate Middleton porta il gelo regale a Windsor | un abito ghiaccio un nuovo diadema e un messaggio politico stiloso nascosto

Ci sono sere in cui la monarchia sembra quasi una performance artistica, e la Principessa del Galles lo sa bene. Per il banchetto di Stato in onore del Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, Kate Middleton ha scelto un look che non entra semplicemente in una stanza: la congela, la illumina e la trasforma in un set cinematografico. Il suo abito Jenny Packham, un vero e proprio vortice di luce, ricadeva in un azzurro ghiaccio tempestate di paillettes, con maniche a mantella e una costruzione che sembrava fatta per amplificare ogni movimento, quasi fosse la protagonista di un film epico ambientato nella neve. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kate Middleton porta il gelo regale a Windsor: un abito ghiaccio, un nuovo diadema e un messaggio politico (stiloso) nascosto

Approfondisci con queste news

Kate Middleton illumina il banchetto di stato a Windsor. Guarda le foto - facebook.com Vai su Facebook

Le foto di Kate Middleton in visita ad un centro per la salute mentale infantile Vai su X

Kate Middleton, la confessione di William commuove. Ma è gelo con Harry - Kate Middleton è stata oggetto di una toccante confessione da parte di William che è stato protagonista di una puntata del programma britannico Reluctant Traveler, trasmesso in anteprima il 3 ottobre. Secondo dilei.it

Kate Middleton cambia i piani per Natale. E chiude la porta in faccia a Harry - Anche se ci sono buone speranze che la tradizione venga mantenuta e si unisca a Re Carlo e Camilla a ... Da dilei.it

«Kate ha unito la famiglia: ha sciolto il gelo tra William e Carlo, il re la adora. Lei sta guarendo dal cancro» - La principessa di Galles – che dallo scorso marzo sta combattendo contro il cancro – potrebbe stare meglio. Secondo leggo.it

«Kate ha unito la famiglia: ha sciolto il gelo tra William e Carlo, il re la adora. Lei sta guarendo dal cancro» - La principessa di Galles Kate Middleton, 42 anni, è colei che ha unito suo marito il principe William, 42 anni, e suo padre il re Carlo III, 75 anni. ilgazzettino.it scrive