Kate Middleton il trucchetto facile e intelligente per mantenere la tiara ben salda sulla testa
Per tutta la durata del banchetto di Stato, il gioiello indossato dalla principessa, uno dei più preziosi, ma anche imponenti della collezione reale, non si è mosso di un millimetro. Dimestichezza di Kate, certo, ma qui c'è anche lo zampino dell'hair stylist, che si è assicurato con un semplice stratagemma che tutto fosse sotto controllo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
