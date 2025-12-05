Per tutta la durata del banchetto di Stato, il gioiello indossato dalla principessa, uno dei più preziosi, ma anche imponenti della collezione reale, non si è mosso di un millimetro. Dimestichezza di Kate, certo, ma qui c'è anche lo zampino dell'hair stylist, che si è assicurato con un semplice stratagemma che tutto fosse sotto controllo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, il trucchetto facile e intelligente per mantenere la tiara ben salda sulla testa