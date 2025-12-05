Kate Middleton accoglie Kate Winslet e altre star al Concerto di Natale | Questo periodo ci ricorda quanto profondamente le nostre vite siano connesse

La principessa Kate ha salutato all’Abbazia di Westminster star come Kate Winslet per il tradizionale Concerto di Natale, dedicato al valore della connessione e del “tendere la mano”. Accanto a William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton accoglie Kate Winslet e altre star al Concerto di Natale: «Questo periodo ci ricorda quanto profondamente le nostre vite siano connesse»

Kate Middleton accoglie Kate Winslet e altre star al Concerto di Natale: «Questo periodo ci ricorda quanto profondamente le nostre vite siano connesse» - La principessa Kate ha salutato all'Abbazia di Westminster star come Kate Winslet per il tradizionale Concerto di Natale, dedicato al valore della connessione e del "tendere la mano".

