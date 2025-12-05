Kaiser Italia e Fae Technology a Washington per lo Space Day

Gazzaniga. Kayser Italia e FAE Technology hanno preso parte a Space Day 2025, la quarta edizione della “Giornata dello Spazio ”, ospitata presso l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C. L’evento, organizzato dall’ufficio di Houston dell’Agenzia ICE-ITA in collaborazione con l’ Ambasciata d’Italia e l’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha riunito istituzioni, industria e mondo della ricerca di Italia e Stati Uniti per discutere le prospettive delle attività spaziali. Dal titolo Next Frontiers, il Pitch Day ha esplorato le nuove traiettorie dell’esplorazione lunare e marziana, grazie al contributo di attori globali quali Leonardo, SpaceX, Axiom Space, AIAA, Space Foundation, Space for Humanity, Astrolab, Vast e Intuitive Machines, coinvolgendo 16 aziende italiane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

