Juventus Under 17 numeri da urlo per Corigliano | 8 gol e 7 assist in 10 partite E’ lui l’uomo più decisivo di Grauso il focus

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Corigliano è il trascinatore dei bianconeri: i numeri parlano da soli, le statistiche confermano un ulteriore step di crescita. Le ultime sul fantasista classe 2009. Grazie alla doppietta di gol e alla tripletta di assist messi a segno nella gara interna contro lo Spezia, Thomas Corigliano ha confermato il suo splendido stato di forma: 8 reti e titolo di miglior marcatore dei bianconeri a braccetto con il collega Paonessa. Il 2025 è stato ed è attualmente l’anno di Corigliano, che dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con la Juve fino al 2028, ha alzato notevolmente il livello delle sue prestazioni in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

