Juventus sono riuscite le operazioni di Gatti e Vlahovic

Perfettamente riuscite le operazioni di Gatti e Vlahovic effettuate oggi: i tempi di recupero Vlahovic sì è sottoposto nel pomeriggio ad un intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro: la Juve dovrà farne a meno per almeno 3 mesi e mezzo. Lo stop di Gatti dovrebbe essere invece di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, sono riuscite le operazioni di Gatti e Vlahovic

News recenti che potrebbero piacerti

(Ilbianconero) "Juventus ancora senza DS, sono sempre 3 i nomi in ballo" ? https://ow.ly/mkrH50XBTb4 - facebook.com Vai su Facebook

#Conte a #Mediaset: "Cona la #Juve partita speciale? È una partita, ci sono tre punti in palio per entrambe. Sappiamo di affrontare una grande squadra, io conosco benissimo la storia della #Juventus e abbiamo grandissimo rispetto. In campo cercheremo di p Vai su X

Juventus, interventi riusciti per Gatti e Vlahovic: i tempi di recupero. Perin: “Spalletti il top” - Giornata di operazioni, nel senso chirurgico del termine, per i calciatori della Juventus. Si legge su tuttomercatoweb.com

Juventus, tutto secondo i piani: operati Gatti e Vlahovic. Tempi di recupero e dettagli degli interventi - Tempi di recupero e dettagli degli interventi Giornata intensa in casa Juventus, dove – oltre alla ripresa degli ... Segnala tuttojuve.com

Infortunio Vlahovic, tegola pesantissima per la Juventus! Ecco quanto starà fuori il serbo: svelati i tempi di recupero dopo l’operazione - Infortunio Vlahovic, lo stop sarà di almeno 14 settimane per il completo recupero: dopo l’operazione il serbo tornerà in primavera, tegola pesante Il quadro clinico di Dusan Vlahovic è ora definitivo ... Lo riporta juventusnews24.com

Pagina 1 | Gatti operato, intervento riuscito: i tempi di recupero del difensore Juve - Federico Gatti è finito sotto i ferri questa mattina per risolvere il problema al ginocchio destro che lo ha costretto a uscire nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. Come scrive msn.com

Juventus, Gatti si è operato: intervento riuscito, la nota ufficiale - Come si legge in un comunicato ufficiale diffuso poco fa dalla Juventus, questa mattina il difensore bianconero è stato sottoposto a intervento chirurgico di ... ilbianconero.com scrive

Allenamento in mattinata. Operazione riuscita per Gatti. Nel pomeriggio l’intervento a Vlahovic - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro il Napoli. Come scrive tuttojuve.com