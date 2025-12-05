Juventus prime prove di difesa a 4 per Spalletti Perché il tecnico non l’ha ancora sdoganata definitivamente

Juventus, prime prove di difesa a 4 per Spalletti: ecco perché il tecnico bianconero non l’ha ancora sdoganata definitivamente. Per ora, la  Juventus  non si è  mai mossa  dalla  retroguardia a tre, ma  piccoli passi  verso il futuro sono stati compiuti nelle ultime uscite.  Luciano Spalletti  sta gradualmente introducendo  movimenti e moduli ibridi  per preparare la squadra a una  rivoluzione tattica. L’assaggio a Bodø e la prova in Coppa Italia. Un  assaggio di futuro  si è avuto negli  ultimi 20 minuti  della partita di  Champions League  contro il  BodøGlimt. La  Juventus  ha chiuso il match con una linea difensiva formata da  Kalulu, Kelly, Koopmeiners e Cabal, un assetto a quattro che ha contenuto la sofferenza, sebbene lo  sciagurato intervento  in area di  Cabal  su  Auklend  abbia rimesso tutto in discussione con il rigore di Fet. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

