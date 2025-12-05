Juventus prime prove di difesa a 4 per Spalletti Perché il tecnico non l’ha ancora sdoganata definitivamente
Juventus, prime prove di difesa a 4 per Spalletti: ecco perché il tecnico bianconero non l’ha ancora sdoganata definitivamente. Per ora, la Juventus non si è mai mossa dalla retroguardia a tre, ma piccoli passi verso il futuro sono stati compiuti nelle ultime uscite. Luciano Spalletti sta gradualmente introducendo movimenti e moduli ibridi per preparare la squadra a una rivoluzione tattica. L’assaggio a Bodø e la prova in Coppa Italia. Un assaggio di futuro si è avuto negli ultimi 20 minuti della partita di Champions League contro il BodøGlimt. La Juventus ha chiuso il match con una linea difensiva formata da Kalulu, Kelly, Koopmeiners e Cabal, un assetto a quattro che ha contenuto la sofferenza, sebbene lo sciagurato intervento in area di Cabal su Auklend abbia rimesso tutto in discussione con il rigore di Fet. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
