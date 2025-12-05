Juventus Perin elogia Spalletti Fenomenale è incredibile

Perin elogia Spalletti Perin ha regentemente elogiato Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Napoli. “Spalletti sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo da assoluto fuoriclasse, aveva regione De Rossi. Ha dei dettagli, delle piccole cose, una meticolosità veramente fuori dal comune, non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Perin elogia Spalletti “Fenomenale, è incredibile”

