Juventus-Napoli Tardelli sulla sfida decisiva

Tardelli: “Napoli-Juve può cambiare il destino bianconero, Conte ha ritrovato il suo Napoli” Marco Tardelli, ex difensore di Juventus e Inter, ha rilasciato un’intervista a La Stampa analizzando il momento del calcio italiano e focalizzandosi sui big match della giornata, tra cui Napoli-Juventus e Inter-Como. L’ex campione del mondo 1982 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Napoli, Tardelli sulla sfida decisiva

