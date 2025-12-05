Juventus-Napoli | debutto dell’inno di Pino Daniele

Napoli-Juve, il debutto dellinno di Pino Daniele Domenica 7 dicembre 2025, ore 20:45, Stadio Diego Armando Maradona: Napoli-Juventus non sarà solo un big match di Serie A, ma anche un vero e proprio palco per il debutto assoluto dell’inno “Napoli millenaria” di Pino Daniele. La SSC Napoli ha scelto proprio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

