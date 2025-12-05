Juventus l’emergenza difesa è destinata a rientrare presto… no rinforzi a gennaio Quando tornano Gatti Bremer e Rugani

Juventusnews24.com

Juventus, l’emergenza difesa è destinata a rientrare presto. no rinforzi a gennaio. Quando tornano gli infortunati Gatti, Bremer e Rugani. Le  sensazioni  sulle  tempistiche di recupero  dei difensori della  Juventus  sono  trasversalmente positive, allontanando l’idea di un  intervento d’emergenza  sul mercato di gennaio. Il  rientro in massa  dei centrali è previsto nel giro di  40 giorni, un periodo cruciale che permetterà a  Luciano Spalletti  di  affinare il progetto tattico  a lungo atteso. Recupero e obiettivi: Bologna e Roma nel mirino. Il  difensore Federico Gatti, operato al menisco, starà fuori per  un mese, poco più, prima di rimettersi a disposizione dei compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

