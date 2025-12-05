Juventus l’emergenza difesa è destinata a rientrare presto… no rinforzi a gennaio Quando tornano Gatti Bremer e Rugani

Juventus, l’emergenza difesa è destinata a rientrare presto. no rinforzi a gennaio. Quando tornano gli infortunati Gatti, Bremer e Rugani. Le sensazioni sulle tempistiche di recupero dei difensori della Juventus sono trasversalmente positive, allontanando l’idea di un intervento d’emergenza sul mercato di gennaio. Il rientro in massa dei centrali è previsto nel giro di 40 giorni, un periodo cruciale che permetterà a Luciano Spalletti di affinare il progetto tattico a lungo atteso. Recupero e obiettivi: Bologna e Roma nel mirino. Il difensore Federico Gatti, operato al menisco, starà fuori per un mese, poco più, prima di rimettersi a disposizione dei compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, l’emergenza difesa è destinata a rientrare presto… no rinforzi a gennaio. Quando tornano Gatti, Bremer e Rugani

