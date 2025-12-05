Juventus le ultime da Napoli | Conte si aggrappa a McTominay

Emergenza a centrocampo: Conte si affida a McTominay Il Napoli di Conte è stato falciato dagli infortuni, soprattutto a centrocampo. Questo per la Juventus può essere un fattore da sfruttare in vista del match in programma questa giornata. La batteria di centrocampisti del Napoli ha subito la perdita anche di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le ultime da Napoli: Conte si aggrappa a McTominay

Dalla Continassa: Juventus, le ultime sulle condizioni di Perin - facebook.com Vai su Facebook

Ultime 50 gare di Serie A tra Juve e Napoli Rigori Napoli: 9 (a Napoli 7) Rigori Juventus: 0 Ultimo rigore Juve contro il Napoli 8.3.1992: Baggio, arbitro Cesari Ultimo rigore (ininfluente) Juve a Napoli: 25.3.1990: De Agostini, arbitro Carlo Longhi 35 anni fa, la S Vai su X

Serie A, Napoli – Juventus: i bianconeri hanno perso le ultime sei sfide al Maradona - Napoli – Juventus è il big match della 14esima di Serie A, una sfida dai tanti risvolti, primo su tutti il duello in panchina – inedito – tra Luciano Spalletti, l’eroe dello scudetto azzurro, e Antoni ... msn.com scrive

Conte non parla prima di Napoli-Juve: un mese fa l'ultima conferenza - Questa la scelta in casa azzurra in vista del big match contro i bianconeri: silenzio alla vigilia dell'incontro del Maradona ... Scrive tuttosport.com

La sfida è in programma domenica al Maradona alle 20:45 - Un’occasione d'oro che il grande ex proverà a sfruttare nonostante le tante assenze, alle quali si sono aggiunte nelle ultime ore quelle di Gatti e Vlahovic. Da gazzetta.it

Napoli-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla. Conte e Spalletti contro il proprio passato - Il match più atteso della 14esima giornata di campionato è sicuramente quello tra Napoli e Juventus, in programma domenica al Maradona. Secondo msn.com

Serie A 14a giornata, gli indisponibili: Napoli e Juve in emergenza, tegola per Atalanta e Udinese, le ultime - Napoli e Juventus in totale emergenza, ecco chi non gioca. Secondo sport.virgilio.it

Napoli Juve, Spalletti deve invertire l’ultimo trend: da quante partite i bianconeri non battono gli azzurri. Il dato parla chiaro - I bianconeri cercano di onorare il dominio storico di 71 vittorie La sfida tra Napoli e Juventus è ricca di storia, ... Secondo juventusnews24.com