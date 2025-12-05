Juventus la scelta sorprendente di Spalletti | niente ritiro a Napoli prima del big match

Napoli-Juventus non è mai una partita qualunque. È la sfida che incendia un’intera settimana, la rivalità che travalica il campo, il rumore che aumenta a ogni ora di avvicinamento. Per questo, stavolta, Luciano Spalletti ha deciso di riscrivere il copione. La Juventus non dormirà a Napoli alla vigilia della gara del 7 dicembre: la squadra resterà a Torino e volerà al Maradona soltanto in giornata. Una scelta netta, inconsueta, e per certi versi rivelatrice della temperatura emotiva che circonda questo incrocio. Una notte più tranquilla alla Continassa. La Juventus trascorrerà la notte prima della sfida al J Hotel, nella quiete della Continassa, seguendo una routine controllata e lontana da interferenze esterne. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

