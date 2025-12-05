Juventus la scelta sorprendente di Spalletti | niente ritiro a Napoli prima del big match

Stilejuventus.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli-Juventus non è mai una partita qualunque. È la sfida che incendia un’intera settimana, la rivalità che travalica il campo, il rumore che aumenta a ogni ora di avvicinamento. Per questo, stavolta, Luciano Spalletti ha deciso di riscrivere il copione. La Juventus non dormirà a Napoli alla vigilia della gara del 7 dicembre: la squadra resterà a Torino e volerà al Maradona soltanto in giornata. Una scelta netta, inconsueta, e per certi versi rivelatrice della temperatura emotiva che circonda questo incrocio. Una notte più tranquilla alla Continassa. La Juventus trascorrerà la notte prima della sfida al J Hotel, nella quiete della Continassa, seguendo una routine controllata e lontana da interferenze esterne. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus la scelta sorprendente di spalletti niente ritiro a napoli prima del big match

© Stilejuventus.com - Juventus, la scelta sorprendente di Spalletti: niente ritiro a Napoli prima del big match

Approfondisci con queste news

juventus scelta sorprendente spallettiMario Rui: “Conte e Spalletti decisivi, alla Juve scelta giusta” - Mario Rui: “Conte e Spalletti decisivi, alla Juve scelta giusta” In vista di Napoli- Secondo forzazzurri.net

juventus scelta sorprendente spalletti«Spalletti è il migliore: alla Juve scelta inevitabile». Mario Rui si racconta a Tuttosport - Svincolato da quasi un anno ma ancora in ottima condizione, Mario Rui resta uno dei simboli del terzo scudetto del Napoli e un punto di riferimento per i tifosi azzurri. Si legge su napolipiu.com

juventus scelta sorprendente spallettiAntonio Conte non parlerà in conferenza stampa per Napoli-Juventus: i motivi della scelta - Non ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli- ilbianconero.com scrive

juventus scelta sorprendente spallettiNiente ritiro a Napoli per la Juve, scelta a sorpresa di Spalletti per ridurre il tempo in città | CN24 - Dopo la vittoria ai rigori in Coppa Italia, gli azzurri si proiettano sulla super sfida di domenica sera alle 20:45 contro la Juventus allo stad ... Scrive msn.com

juventus scelta sorprendente spallettiSpalletti ha rivoluzionato la Juve? Il confronto con Igor Tudor sottolinea questo grande aspetto - Ecco una grande analisi sul momento bianconero A un mese dal suo insediamento, Luciano Spalletti sta iniziando a modellare la Juventus secondo i s ... Da calcionews24.com

juventus scelta sorprendente spallettiJuventus, le mosse di Spalletti senza Vlahovic: tra David, Openda e una soluzione sorprendente - Le ultimissime sui bianconeri La Juventus vive ore di attesa per conoscere l’esatta entità dell’infortunio ... Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Scelta Sorprendente Spalletti