Juve Spalletti ha deciso | niente notte a Napoli Ritiro al J Hotel e partenza la mattina di domenica

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico ha vinto uno scudetto sotto al Vesuvio e conosce bene l'ambiente e i precedenti. Meglio un trasferimento in giornata rispetto al rischio di una notte insonne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve spalletti ha deciso niente notte a napoli ritiro al j hotel e partenza la mattina di domenica

© Gazzetta.it - Juve, Spalletti ha deciso: niente notte a Napoli. Ritiro al J Hotel e partenza la mattina di domenica

News recenti che potrebbero piacerti

juve spalletti ha decisoJuve, Spalletti ha deciso: niente notte a Napoli. Ritiro al J Hotel e partenza la mattina di domenica - Il tecnico ha vinto uno scudetto sotto al Vesuvio e conosce bene l'ambiente e i precedenti. Come scrive msn.com

juve spalletti ha decisoLa Juventus non dormirà a Napoli, arriverà domenica mattina e ripartirà dopo la partita - Spalletti conosce bene l'ambiente ed evidentemente vuole risparmiare inutili tensioni ... Segnala ilnapolista.it

juve spalletti ha decisoCazzimma Juve, mossa a sorpresa per proteggere la squadra ed evitare il 'Capodanno' anticipato a Napoli - Il 4 maggio 2023 allo Stadio Friuli, Victor Osimhen rispondeva al vantaggio dei padroni di casa segnando la rete del definitivo 1- Scrive tuttosport.com

juve spalletti ha decisoJuventus, Perin esalta Spalletti e vuole esserci per la sfida contro il Napoli - La Juventus, ieri, ha cominciato la preparazione in vista della gara contro il Napoli. Riporta tuttomercatoweb.com

juve spalletti ha decisoPerché la Juventus non dormirà a Napoli nel giorno del ritorno di Luciano Spalletti da avversario - La Juventus arriverà a Napoli soltanto domenica direttamente per la partita al Maradona in programma alle 20:45 ... Segnala fanpage.it

juve spalletti ha decisoNapoli-Juve, la gara degli infortuni: Lobotka ko, chi sta peggio tra Conte e Spalletti, formazioni da inventare - Il big match tra Napoli e Juventus condizionato dagli infortuni. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Spalletti Ha Deciso